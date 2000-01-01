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В Кахоль Лаван недовольны активностью избирателей | Фото:02.03 18:09   MIGnews.com

В Кахоль Лаван недовольны активностью избирателей

Четверо высших руководителей "Кахоль Лаван" пытаются подстегнуть голосование в Тель-Авиве.

По данным 12 канала, Бенни Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази заметили недостаточную поддержку избирателей.

В частности, по словам репортера Дафны Лиэль, официальные лица партии предупреждают о повышенной явке избирателей "Ликуда", которая не находит своего отражения в количестве голосов, отдаваемых за их главного соперника на выборах.

Журналисты также отмечают, что эти предупреждения могут быть частью так называемой тактики gevalt, которая направлена на подстегивание избирателей путем запугивания активностью электората соперничающей партии.


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