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Выборы в Израиле: самая высокая явка за 21 год | Фото:02.03 18:00   MIGnews.com

Выборы в Израиле: самая высокая явка за 21 год

2 марта, по состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах в Кнессет составила 47%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По данным ЦИК, это самый высокий показатель с 1999 года. Что примечательно, на сентябрьских выборах к этому времени проголосовали 44,3%, а в апреле – 42,8% соответственно.

Стоит добавить, что в 14:00 явка была самой высокой с 2013 года – 38,1%, что на 1,6% выше, чем на предыдущих выборах. К этому времени также проголосовали 59% избирателей из числа заключенных.

Отметим, что по данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к 16:30 на специальных участках уже появились 3 226 человек из 5630, находящихся в изоляции из-за опасений заражения коронавирусом.

Тем временем по данным 12 канала, четверо высших руководителей "Кахоль Лаван" – Бенни Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази – пытались подстегнуть голосование в Тель-Авиве, посчитав, что явка электората является низкой. По их словам, избирателей "Ликуда" на участках наблюдается намного больше.


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