02.03 17:57 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу распространяет фейки

שקרן נשאר שקרן.

התשובה שלנו תהיה בקלפי https://t.co/yAprimQG9o — צעירי כחול לבן (@YoungBLUEnWHITE) March 2, 2020

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"Кахоль Лаван" обвинила премьер-министра Биньямина Нетаниягу в распространении фейков.С соответствующим обращением представители партии обратились с петицией в Центральную избирательную комиссию.В частности, члены "Кахоль Лаван" потребовали удалить "фейковое" видео, размещенное на странице премьера в соцсети, на котором утверждается, что партия Ганца якобы призывает израильтян не голосовать за него, чтобы не получить четвертые выборы к ряду. В партии утверждают, что Нетаниягу отредактировал ролик.В петиции они утверждают, что ролик нарушает закон о выборах, запрещающий публикацию вводящих в заблуждение агитационных материалов."Пришло время Нетаниягу расплатиться за его ложь и распространение яда. Мы должны двигаться вперед", – сказано в заявлении.Тем временем за несколько часов до этого члены предвыборный штаб НДИ подал жалобу в ЦИК на членов "Ликуд", которые якобы арендовали лимузины, чтобы подвозить на них избирателей города Эйлат на участки для голосования.