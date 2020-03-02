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Кахоль Лаван: Нетаниягу распространяет фейки | Фото:02.03 17:57   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу распространяет фейки

"Кахоль Лаван" обвинила премьер-министра Биньямина Нетаниягу в распространении фейков.

С соответствующим обращением представители партии обратились с петицией в Центральную избирательную комиссию.

В частности, члены "Кахоль Лаван" потребовали удалить "фейковое" видео, размещенное на странице премьера в соцсети, на котором утверждается, что партия Ганца якобы призывает израильтян не голосовать за него, чтобы не получить четвертые выборы к ряду. В партии утверждают, что Нетаниягу отредактировал ролик.

В петиции они утверждают, что ролик нарушает закон о выборах, запрещающий публикацию вводящих в заблуждение агитационных материалов.

"Пришло время Нетаниягу расплатиться за его ложь и распространение яда. Мы должны двигаться вперед", – сказано в заявлении.

Тем временем за несколько часов до этого члены предвыборный штаб НДИ подал жалобу в ЦИК на членов "Ликуд", которые якобы арендовали лимузины, чтобы подвозить на них избирателей города Эйлат на участки для голосования.




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