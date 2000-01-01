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Израильтяне о выборах: пустая трата денег и преступление | Фото:02.03 18:29   MIGnews.com

Израильтяне о выборах: пустая трата денег и преступление

Израильтяне устали от постоянных выборов в стране и раздражены из-за этого процесса.

Об этом в комментарии Ynet рассказали несколько избирателей 2 марта.

"Нам нужно это сделать, нам нужно покончить с этим. Мы очень устали, раздражены из-за самого процесса и отношения. Достаточно, прекратите это и начните управлять этой страной", – сказал житель кибуца Решафим.

Еще один избиратель из Тель-Авива заявил, что это "пустая трата денег и преступление". "Я не могу подобрать другого слова. Чувствую себя участником преступления", – отметил он.

Тем временем в Хайфе избиратель отметил, что арабы будут голосовать столько, сколько потребуется – "и в четвертый, и в пятый раз" – в надежде, что "Объединенный Арабский Список" получит 16 мандатов.


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