02.03 18:29 MIGnews.com

Израильтяне о выборах: пустая трата денег и преступление

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Израильтяне устали от постоянных выборов в стране и раздражены из-за этого процесса.Об этом в комментарии Ynet рассказали несколько избирателей 2 марта."Нам нужно это сделать, нам нужно покончить с этим. Мы очень устали, раздражены из-за самого процесса и отношения. Достаточно, прекратите это и начните управлять этой страной", – сказал житель кибуца Решафим.Еще один избиратель из Тель-Авива заявил, что это "пустая трата денег и преступление". "Я не могу подобрать другого слова. Чувствую себя участником преступления", – отметил он.Тем временем в Хайфе избиратель отметил, что арабы будут голосовать столько, сколько потребуется – "и в четвертый, и в пятый раз" – в надежде, что "Объединенный Арабский Список" получит 16 мандатов.