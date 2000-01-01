02.03 17:10 MIGnews.com
Время голосования на карантинных участках продлено
Вечером, 2 марта, голосование на специальных избирательных участках для тех, кто находится на карантине, продлили на два часа.
Об этом сообщает Центральный избирательный комитет.
Таким образом, на спецучастках можно голосовать до 19:00 из-за переполненности и задержек в 16 местах по всей стране.
Голосование проходило медленно из-за длительных процедур безопасности, применяемых для обеспечения стерильности бюллетеней.
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