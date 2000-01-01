02.03 16:54 MIGnews.com

ШАС оштрафовали за раздачу амулетов

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Центральная избирательная комиссия оштрафовала партию ШАС на 7500 шекелей за раздачу амулетов, буклетов и листовок на избирательных участках.Об этом сообщает The Times of Israel.Уточняется, что представители ШАС обещали избирателям, что амулеты защитят их от коронавирусной инфекции.Предвыборный штаб блока "Авода-Гешер-Мерец" обратился к ЦИК с требованием оштрафовать партию, заявив, что эта практика представляет собой подкуп избирателей.