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ШАС оштрафовали за раздачу амулетов | Фото:02.03 16:54   MIGnews.com

ШАС оштрафовали за раздачу амулетов

Центральная избирательная комиссия оштрафовала партию ШАС на 7500 шекелей за раздачу амулетов, буклетов и листовок на избирательных участках.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что представители ШАС обещали избирателям, что амулеты защитят их от коронавирусной инфекции.

Предвыборный штаб блока "Авода-Гешер-Мерец" обратился к ЦИК с требованием оштрафовать партию, заявив, что эта практика представляет собой подкуп избирателей.


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