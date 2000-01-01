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Выборы: на карантинных участках проголосовали около 2000 | Фото:02.03 15:56   MIGnews.com

Выборы: на карантинных участках проголосовали около 2000

По состоянию на 15:00 уже около 2000 избирателей проголосовали на специальных избирательных участках для лиц, находящихся под домашним карантином, из-за боязни заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает 12 канал.

Таким образом на избирательные участки пришла примерно половина от тех, кто имеет право голоса – 5600 человек.

Все еще в очереди стоят сотни избирателей в очереди. Это происходит из-за медленного процесса голосования, в который входит использование дезинфицирующих средств и различные процедуры безопасности, чтобы обезопасить граждан.


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