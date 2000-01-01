02.03 15:56 MIGnews.com

Выборы: на карантинных участках проголосовали около 2000

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По состоянию на 15:00 уже около 2000 избирателей проголосовали на специальных избирательных участках для лиц, находящихся под домашним карантином, из-за боязни заразиться коронавирусом.Об этом сообщает 12 канал.Таким образом на избирательные участки пришла примерно половина от тех, кто имеет право голоса – 5600 человек.Все еще в очереди стоят сотни избирателей в очереди. Это происходит из-за медленного процесса голосования, в который входит использование дезинфицирующих средств и различные процедуры безопасности, чтобы обезопасить граждан.