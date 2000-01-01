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Выборы: 1630 граждан проголосовали на карантине | Фото:02.03 15:38   MIGnews.com

Выборы: 1630 граждан проголосовали на карантине

По состоянию на 14:00 около 1630 избирателей проголосовали на специальных избирательных участках для тех, кто находится на домашнем карантине из-за опасений заразиться коронавирусом.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил 12 канал.

Уточняется, что сотни избирателей стоят в очереди. Возможно, это происходит из-за медленного процесса голосования, в который входит использование дезинфицирующих средств и различные процедуры безопасности, чтобы обезопасить граждан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что все израильтяне, имеющие право голоса, должны вне зависимости от своих политических предпочтений прийти на избирательные участки и принять участие в выборах.


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