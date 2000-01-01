02.03 16:12 MIGnews.com

НДИ: избирателей Ликуда катают на лимузинах

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Предвыборный штаб НДИ подал жалобу Центральной избирательной комиссии на активистов "Ликуда", которые якобы арендовали лимузины, чтобы подвозить на них избирателей города Эйлат на участки для голосования.Об этом сообщает Ynet.В ЦИК ответили, что верховный судья Цви Гендель в ближайшее время должен решить, является ли это нарушением закона о выборах или нет.Также пресс-служба партии сообщила, что в Писгат-Зеэв 737 бюллетеней НДИ и "Кахоль Лаван" были якобы перекрыты бюллетенями партии ШАС.Уточняется, что в этом районе проживает большое число пожилых людей, плохо владеющих ивритом. Подобные действия могут привести к путанице и повлиять на результаты голосования.