02.03 14:17 MIGnews.com

Члена ЦИК обвинили в фальсификациях в пользу "Ликуда"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Члену Центральной избирательной комиссии от "Ликуд" предъявлено обвинение в фальсификации результатов выборов в пользу партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Об этом сообщает The Jerusalem Post.В частности, окружная прокуратура Хайфы предъявила такие обвинения Сабер Бавакни в том, что он использовал поддельные документы.Следствие выяснило, что член ЦИК преднамеренно поместил в урну 56 подписанных бюллетеней на избирательном участке в населенном пункте Фурейдис. Более того, он пытался бросить в урну 230 конвертов с бюллетенями.