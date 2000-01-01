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Члена ЦИК обвинили в фальсификациях в пользу `Ликуда` | Фото:02.03 14:17   MIGnews.com

Члена ЦИК обвинили в фальсификациях в пользу "Ликуда"

Члену Центральной избирательной комиссии от "Ликуд" предъявлено обвинение в фальсификации результатов выборов в пользу партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, окружная прокуратура Хайфы предъявила такие обвинения Сабер Бавакни в том, что он использовал поддельные документы.

Следствие выяснило, что член ЦИК преднамеренно поместил в урну 56 подписанных бюллетеней на избирательном участке в населенном пункте Фурейдис. Более того, он пытался бросить в урну 230 конвертов с бюллетенями.


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