02.03 13:14 MIGnews.com

Нетаниягу: без паники, не верьте фейкам – идите голосовать

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Все израильтяне, имеющие право голоса, должны вне зависимости от своих политических предпочтений прийти на избирательные участки и принять участие в выборах.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, после того как он со своей супругой Сарой проголосовали на одном из участков Иерусалима.По его словам, граждане Израиля не должны поддаваться панике, которую раздувают в связи с эпидемией смертоносного коронавируса."Я призываю всех обладающих правом голоса, использовать это право. Это огромное демократическое право, и мы должны гордиться им. Не обращайте внимания на fake news, идите и голосуйте спокойно и гордо ", - заявил он.Отметим, по состоянию на 10 утра избирательные участки посетили 14,5% от общего числа избирателей.