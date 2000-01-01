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Нетаниягу: без паники, не верьте фейкам – идите голосовать | Фото:02.03 13:14   MIGnews.com

Нетаниягу: без паники, не верьте фейкам – идите голосовать

Все израильтяне, имеющие право голоса, должны вне зависимости от своих политических предпочтений прийти на избирательные участки и принять участие в выборах.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, после того как он со своей супругой Сарой проголосовали на одном из участков Иерусалима.

По его словам, граждане Израиля не должны поддаваться панике, которую раздувают в связи с эпидемией смертоносного коронавируса.

"Я призываю всех обладающих правом голоса, использовать это право. Это огромное демократическое право, и мы должны гордиться им. Не обращайте внимания на fake news, идите и голосуйте спокойно и гордо ", - заявил он.

Отметим, по состоянию на 10 утра избирательные участки посетили 14,5% от общего числа избирателей.


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