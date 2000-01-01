02.03 12:11 MIGnews.com

Ривлин: стыдно перед согражданами, мы такого не заслужили

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Президент Израиля Реувен Ривлин испытывает перед согражданами, вынужденными уже третий раз за 12 месяцев избирать новый состав Кнессета, чудовищное чувство стыда.Об этом глава государства заявил в понедельник, 2 марта, проголосовав на избирательном участке в Иерусалиме."Должен сказать, что сегодня я не испытываю ничего даже отдаленно напоминающего радость. Мои ощущения скорее похожи на стыд. Мне стыдно перед вами, дорогие граждане. Мы не заслужили всего этого, мы достойны лучшего, чем еще одна предвыборная кампания, от которой будет дурно пахнуть", - подчеркнул президент.