Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Ривлин: стыдно перед согражданами, мы такого не заслужили | Фото:02.03 12:11   MIGnews.com

Ривлин: стыдно перед согражданами, мы такого не заслужили

Президент Израиля Реувен Ривлин испытывает перед согражданами, вынужденными уже третий раз за 12 месяцев избирать новый состав Кнессета, чудовищное чувство стыда.

Об этом глава государства заявил в понедельник, 2 марта, проголосовав на избирательном участке в Иерусалиме.

"Должен сказать, что сегодня я не испытываю ничего даже отдаленно напоминающего радость. Мои ощущения скорее похожи на стыд. Мне стыдно перед вами, дорогие граждане. Мы не заслужили всего этого, мы достойны лучшего, чем еще одна предвыборная кампания, от которой будет дурно пахнуть", - подчеркнул президент.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:32
Один из близких к Хаменеи чиновников умер от коронавируса
11:50
Кац: Израилю нужны "Ликуд" и Биби, а не Ганц и Тиби
11:29
Катастрофа МАУ: консультации отложили из-за коронавируса
11:08
Израильтян массово зовут голосовать: иначе снова выборы
10:47
Нетаниягу: Иран – угроза номер один, "Хизбалла" – вторая
10:26
В Германии вступил в силу закон о вакцинации в школах
10:05
Ганц и Перец проголосовали и позвали израильтян на выборы
09:44
Шакед: сторонники "Ямины" могут положить конец кризису
09:38
El Al  отменяет полеты в Европу
09:23
Франция закрыла Лувр из-за коронавируса
09:15
В Маниле сотрудники ТЦ оказались в заложниках
08:54
Нетаниягу ответил Сандерсу: возмутительная лживая клевета
08:33
Северокорейцы запустили в сторону Японии очередную ракету
07:42
Бывшего командира "Айдара" задержал Интерпол
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus