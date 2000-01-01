02.03 11:50 MIGnews.com

Кац: Израилю нужны "Ликуд" и Биби, а не Ганц и Тиби

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Лидеры "Кахоль Лаван" и "Объединенного арабского списка" Бенни Ганц и Ахмед Тиби соответственно не смогут эффективно руководить Государством Израиль.Такое мнение в понедельник, 2 марта, после голосования в Кфар-Ахиме выразил министр иностранных дел Исраэль Кац, возглавляющий избирательный штаб партии "Ликуд", лидером которой является премьер-министр Биньямин Нетаниягу."Государству Израиль нужны "Ликуд" и Биби, а не Ганц и Тиби. На этот раз избирательную кампанию мы совместно возглавляли с премьер-министром. Осталось одно усилие – прийти проголосовать, что не составит нашим сторонникам труда", - заявил Кац.