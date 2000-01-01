Израильтян массово зовут голосовать: иначе снова выборы
Граждане Израиля обязаны прийти на участки для голосования и исполнить свой гражданский долг, ведь в противном случае и эти выборы не позволят решить затянувшийся политический кризис и возникнет перспектива проведения уже четвертых подряд выборов.
Об этом заявили сразу несколько политиков, уже отдавших свои голоса за ту, или иную партию.
Так, председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман проголосовал в поселении Нокдим.
"Сегодня наш выбор особенно важен. Молчаливое большинство должно исполнить свой гражданский долг. Все зависит от вас", - заявил политик.
В свою очередь экс- министр обороны Израиля Моше Яалон, баллотирующийся от партии "Кахоль-Лаван" проголосовал в кибуце Грофит в Араве.
"Граждане, все в ваших руках. Идите голосовать. Я уверен, вы проголосуете за изменения и надежду, изберете ответственное руководство страны, которое будет работать для вас ", - заявил Яалон.
Успел проголосовать и председатель партии ШАС Арье Дери, сделав это в одном из участков Иерусалима.
"Я уверен, эти выборы – последние. Очень надеюсь, что правому блоку удастся получить 61 мандат, ведь в противном случае их получит противоположный блок, которому без сомнения удастся создать правительство. Результат должен быть однозначен, для чего мы приложим все усилия ", - подчеркнул Дери.
В Иерусалиме проголосовал и министр здравоохранения Яаков Лицман, заявив, что его беспокоит не только результат выборов, но и разгорающаяся пандемия коронавируса.