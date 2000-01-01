02.03 11:08 MIGnews.com

Израильтян массово зовут голосовать: иначе снова выборы

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Граждане Израиля обязаны прийти на участки для голосования и исполнить свой гражданский долг, ведь в противном случае и эти выборы не позволят решить затянувшийся политический кризис и возникнет перспектива проведения уже четвертых подряд выборов.Об этом заявили сразу несколько политиков, уже отдавших свои голоса за ту, или иную партию.Так, председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман проголосовал в поселении Нокдим."Сегодня наш выбор особенно важен. Молчаливое большинство должно исполнить свой гражданский долг. Все зависит от вас", - заявил политик.В свою очередь экс- министр обороны Израиля Моше Яалон, баллотирующийся от партии "Кахоль-Лаван" проголосовал в кибуце Грофит в Араве."Граждане, все в ваших руках. Идите голосовать. Я уверен, вы проголосуете за изменения и надежду, изберете ответственное руководство страны, которое будет работать для вас ", - заявил Яалон.Успел проголосовать и председатель партии ШАС Арье Дери, сделав это в одном из участков Иерусалима."Я уверен, эти выборы – последние. Очень надеюсь, что правому блоку удастся получить 61 мандат, ведь в противном случае их получит противоположный блок, которому без сомнения удастся создать правительство. Результат должен быть однозначен, для чего мы приложим все усилия ", - подчеркнул Дери.В Иерусалиме проголосовал и министр здравоохранения Яаков Лицман, заявив, что его беспокоит не только результат выборов, но и разгорающаяся пандемия коронавируса.