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`Кахоль Лаван` не теряет надежды | Фото:01.12 10:00   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" не теряет надежды

"Кахоль Лаван" все еще не оставляет попытки получить 61 подпись в поддержку правительства во главе с Бенни Ганцем.

Такое заявление 1 декабря сделал представитель партии, который пожелал остаться неназванным, передает The Jerusalem Post.

Таким образом, чтобы получить 61 подпись, "Кахоль Лаван" потребуется поддержка всего "Объединенного Арабского Списка".

Ранее спикер Кнессета назначил на воскресенье, в 13:00, очередные переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", чтобы в последний раз
попытаться прийти к общему мнению по поводу формирования правительства единства.


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