01.12 07:18 MIGnews.com

Наперегонки со временем: последняя попытка создать коалицию

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Депутатам Кнессета осталось десять дней на то, чтобы сформировать коалицию.Наш Дом - Израиль объявил, что поддержит кандидатуру Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца с тем, чтобы предотвратить третьи выборы.Немедленно после этого Ликуд начал сбор подписей депутатов Кнессета. Между тем, глава фракции Ликуд Мики Зоар вступил в контакт с главой фракции НДИ Одедом Форером по вопросу о подписях НДИ.В Ликуде рассматривают сбор подписей также и в качестве “теста на лояльность” Гидеона Саара и его сторонников. Сторонники Нетаниягу в социальных сетях бурно обсуждают “предательство “ Саара и обзывают его “гадюкой и змеей”.Сам Саар заявил, что он готов к подобного рода атакам и критике.В случае, если будет собрана 61 подпись, Ривлину потребуется разрешение юридического советника правительства Авихая Мандельблитта на передачу мандата на формирование правительства Биньямина Нетаниягу. Это объясняется тем, что Нетаниягу предъявлены обвинения по трем делам о коррупции.Либерман принял свое решение после того, как было опубликовано мнение юридического советника Кнессета Илана Януна, заявившего, что каждый депутат имеет право поддержать более чем одного кандидата на формирование правительства. Подписание такой рекомендации не обязывает депутата присоединится к правительству рекомендованного кандидата.Либерман заявил о том, что поддержит коалицию на условиях “минимального пакета” акций в отношении ультра-ортодоксов - принятия некоей версии закона о призыве, отмена закона о супермаркетах и разрешение раввинам городов совершать процедуру гиюра - как это было до 1994 года.Либерман также настаивает на принятии закона о гражданском браке, разрешении общественного транспорта в шабат и ратификации соглашения о Стене Плача.