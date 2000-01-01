01.12 06:58 MIGnews.com

НДИ обсудит возможность поддержать Нетаниягу

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Глава фракции НДИ в Кнессете Одед Форер сообщил, что партия обсудит запрос Ликуда о поддержке кандидатуры Биньямина Нетаниягу в качестве человека, которому будет вручен мандат на формирование правительства.Форер заявил, что ответ будет дан после обсуждения этого вопроса на заседании фракции.Ранее лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что восемь члено фракции согласились поддержать Нетаниягу, а лидер Кахоль Лаван Бени Ганц готов предоставить еще неделю на проведение коалиционных переговоров с Ликудом.