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Левин: правительство сформировать возможно | Фото:01.12 13:02   MIGnews.com

Левин: правительство сформировать возможно

Министр туризма Ярив Левин, входящий в переговорную группу от "Ликуда", заявил, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц должен прекратить "неприемлемое поведение".

Такое заявление он сделал утром, 1 декабря, передает "Аруц Шева".

"Мы приедем на переговорную встречу в соответствии с приглашением спикера Кнессета. Мы, наконец, ожидаем перемен. Пора "Кахоль Лаван" прекратить свое неприемлемое поведение. Невозможно, чтобы кто-то сам себя назначил моральным опекуном, и думал, что его мораль лучше морали двух с половиной миллионов граждан, которые хотят видеть Биньямина Нетаниягу премьер-министром", – сказал он.

По словам Левина, невозможно, чтобы кто-то вел себя "так самонадеянно и с таким высокомерием".

"Мы с нетерпением ждем услышать от них что-то другое, хотим положить конец конфронтации, позиции, которая оскорбляет демократический выбор множества граждан и хотим дать зеленый свет процессу договоренности и сформировать правительство. Это – возможно, и это зависит только от них", – подчеркнул он.


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