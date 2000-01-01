Правые не торопятся давать подписи в поддержку Нетаниягу
Ликуд попросил членов правого блока поставить свои подписи под рекомендацией , согласно которой Биньямин Нетаниягу получит мандат на формирование правительства до 09:00 1 декабря.
Несмотря на это, многие члены блока отказываются ставить свои подписи, утверждая, что речь идет об очередном “трюке” Авигдора Либермана.
Министр внутренних дел и лидер партии ШАС Арье Дери заявил, что не поставит свою подпись под запросом в пользу того, чтобы Биньямину Нетаниягу поручили формировать правительство.
Дери заявил: “История с подписями, которую предложил Либерман - фейк, еще одна попытка удержаться в политической системе. Нет никакого смысла подписываться сейчас, когда осталось всего 11 дней. Нет никакой необходимости играть в игру Либермана. Он не присоединится к правому блоку, и, с большой степенью вероятности, присоединится правительству левых и арабов”.
Целью сбора подписей является получить еще 14 дней на формирование правительства. Мандат будет дан тому кандидату, которого рекомендуют депутаты. Сбор подписей сейчас - в полном разгаре, и ожидается, что в скором времени завершится. Даже если подписи будут собраны, нет никаких гарантий того, что правительство будет сформировано. Часть игроков на политической сцене утверждают, что речь идет о “бессмысленной затяжке”.
Из-за того, что те, кто первым соберет необходимое количество подписей, скорее всего будет формировать правительство, началось соревнование между Ликудом и Кахоль Лаван. Глава фракции Кахоль Лаван в Кнессете Ави Ниссенкорн собирает подписи в пользу Бени Ганца.
Высокопоставленный сановник в Наш Дом - Израиль заявил, что фракция “не будет автоматически поддерживать Нетаниягу или Ганца”. По словам сановника, НДИ даст свои подписи только тому, кто возьмет на себя обязательство по формированию правительства национального единства.
Сегодня, 1 декабря, также в рамках “последнего усилия” по формированию коалиции спикер Кнессета Юли Эдельштейн встретится с командами переговорщиков Ликуд и Кахоль Лаван. До этого он встретится с Либерманом, а затем с лидером Яадут А-Тора Яаковом Лицманом и главой финансового комитета Кнессета Моше Гафни.
Член команды переговорщиков Кахоль Лаван сообщил корреспонденту портала ynet о том, что “ничего не ждет” от этой встречи. Высокопоставленный сановник Ликуда ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать результатов от встречи сказал: “Нет”.
В Кахоль Лаван не верят в то, что Нетаниягу реального готов снять свои требования, находиться на посту премьера лишь несколько первых месяцев ротации. Представитель Кахоль Лаван заявил: “Он, возможно, готовит следующий трюк, он не станет соблюдать соглашение о ротации и снова поведет к выборам”.