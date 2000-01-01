01.12 12:05 MIGnews.com

Правые не торопятся давать подписи в поддержку Нетаниягу

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Ликуд попросил членов правого блока поставить свои подписи под рекомендацией , согласно которой Биньямин Нетаниягу получит мандат на формирование правительства до 09:00 1 декабря.Несмотря на это, многие члены блока отказываются ставить свои подписи, утверждая, что речь идет об очередном “трюке” Авигдора Либермана.Министр внутренних дел и лидер партии ШАС Арье Дери заявил, что не поставит свою подпись под запросом в пользу того, чтобы Биньямину Нетаниягу поручили формировать правительство.Дери заявил: “История с подписями, которую предложил Либерман - фейк, еще одна попытка удержаться в политической системе. Нет никакого смысла подписываться сейчас, когда осталось всего 11 дней. Нет никакой необходимости играть в игру Либермана. Он не присоединится к правому блоку, и, с большой степенью вероятности, присоединится правительству левых и арабов”.Целью сбора подписей является получить еще 14 дней на формирование правительства. Мандат будет дан тому кандидату, которого рекомендуют депутаты. Сбор подписей сейчас - в полном разгаре, и ожидается, что в скором времени завершится. Даже если подписи будут собраны, нет никаких гарантий того, что правительство будет сформировано. Часть игроков на политической сцене утверждают, что речь идет о “бессмысленной затяжке”.Из-за того, что те, кто первым соберет необходимое количество подписей, скорее всего будет формировать правительство, началось соревнование между Ликудом и Кахоль Лаван. Глава фракции Кахоль Лаван в Кнессете Ави Ниссенкорн собирает подписи в пользу Бени Ганца.Высокопоставленный сановник в Наш Дом - Израиль заявил, что фракция “не будет автоматически поддерживать Нетаниягу или Ганца”. По словам сановника, НДИ даст свои подписи только тому, кто возьмет на себя обязательство по формированию правительства национального единства.Сегодня, 1 декабря, также в рамках “последнего усилия” по формированию коалиции спикер Кнессета Юли Эдельштейн встретится с командами переговорщиков Ликуд и Кахоль Лаван. До этого он встретится с Либерманом, а затем с лидером Яадут А-Тора Яаковом Лицманом и главой финансового комитета Кнессета Моше Гафни.Член команды переговорщиков Кахоль Лаван сообщил корреспонденту портала ynet о том, что “ничего не ждет” от этой встречи. Высокопоставленный сановник Ликуда ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать результатов от встречи сказал: “Нет”.В Кахоль Лаван не верят в то, что Нетаниягу реального готов снять свои требования, находиться на посту премьера лишь несколько первых месяцев ротации. Представитель Кахоль Лаван заявил: “Он, возможно, готовит следующий трюк, он не станет соблюдать соглашение о ротации и снова поведет к выборам”.