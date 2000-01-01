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Либерман: я могу стать премьером 01.06 21:04   MIGnews.com

Либерман: я могу стать премьером

Лидер партии Наш Дом - Израиль дал интервью Дане Вайс в прайм-тайм 12-го канала израильского ТВ.

Либерман ответил на обвинения премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что Либерман теперь - “левый”. Либерман сказал: “Нетаниягу у всех за спиной вел переговоры с левыми. Он вел переговоры с нами, а у нас за спиной  - переговоры с Ави Габаем и Ициком Шмули. Еще до того как начали переговоры с нами, Натан Эшель прощупывал это направление. Мы вели переговоры с чистыми руками”.

Либерман подчеркнул: “Я очень удовлетворен тем, что мы доказали - наше слова это слово, мы не отступаем от принципов и от наших обещаний”.

На вопрос о том, видит ли он себя в роли премьера Либерман ответил: “Я вижу себя в качестве главы моей партии. Я должен добиться успеха, я никогда не говорил, что мечта о кресле премьера меня ослепляла.  Мы сделаем все что сможем. Если нам удастся получить достаточно мандатов - мы обсудим такую возможность. Нужно быть реалистами”.


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