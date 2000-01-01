01.06 19:21 MIGnews.com

Члену Кахоль Лаван предлагали пост и.о премьер-министра

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Бывший заместитель шефа Моссада, 26-й в списке блока Кахоль Лаван Рам Бен-Барак выступил с разоблачительными заявлениями в отношении партии Ликуд.Бен-Барак утверждает, что перед роспуском 21-го Кнессета ему сделали “соблазнительное предложение”. С предложением к Бен-Бараку явился один из приближенных Нетаниягу: “Он сказал, что я могу получить должность министра обороны, исполняющего обязанности премьер-министра и ответственного за переговоры с палестинцами в рамках “сделки столетия”. Я отказался, потому что я считаю Нетаниягу разрушителем государства, потому что он тот, кто ведет нас к расколу”.Бен-Барак добавил: "Невозможна ситуация, в которой я буду сидеть в одном правительстве с человеком, который заставляет нас ненавидеть друг друга".Бен-Барак также рассказал о том, что члены Ликуда боятся критиковать Нетаниягу, из страха того, что центральный комитет партии им отомстит: Личные соображения перевешивают соображения государственные. Нетаниягу должен вернуть мандат на формирование правительства президенту”.Бен-Барак также опроверг слухи о том, что ротация между Бени ганцем и Яиром Лапидом будет отменена: Ганц - кандидат Кахоль Лаван. По моему мнению, ротация между ним и Лапидом сохранится”. Бен-Барак также сообщил, что видит себя в будущем правительстве в роли министра общественной безопасности.