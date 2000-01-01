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Ривлин не будет вмешиваться в кризис коалиции 01.06 16:35   MIGnews.com

Ривлин не будет вмешиваться в кризис коалиции

Президент Реувен Ривлин во вторник отклонил призывы предоставить другому законодателю возможность сформировать коалицию, заявив, что он позволит премьер-министру Биньямину Нетаниягу использовать каждую минуту оставшихся часов, предоставленных ему, для создания правительства.

Нетаниягу до сих пор не удалось сформировать коалицию на фоне противостояния между партиями. В связи с тем, что время истекает, партия Нетаниягу "Ликуд" выдвигает законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов, и такого развития событий в стране еще никогда не было.

Ривлин сказал, что он предоставит Нетаньяху полностью выделенное время до вечера среды (23:59), прежде чем будут рассмотрены другие сценарии, и пояснил, что Кнессет имеет право голосовать за проведение еще одного тура выборов.

Специальный комитет Кнессета продолжает обсуждать законопроект о роспуске Кнессета, который прошел в первом чтении в понедельник, пишет Timesofisrael.

Ранее партия депутата Шелли Яхимович обратилась к Ривлину с просьбой поручить другому законодателю сформировать правительство, чтобы избежать ситуации, когда будут назначены выборы.


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