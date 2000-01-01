01.03 09:52 MIGnews.com

"Единственный вирус, который знает Нетаниягу - это расизм"

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Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби сказал в радиоинтервью на 103 FM, что "мы близки к достижению 16 мест. Будет сильный Объединенный список, никто не сможет его игнорировать. Мы считаем, что хорошо, что Нетаниягу не будет премьер-министром."Когда Тиби спросили о реакции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на вспышку коронавируса в Ухане, он ответил, что "единственный вирус, который знает Нетаниягу, - это расизм".Ранее политик заявлял, что его партия готова "сделать многое", чтобы свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Тиби добавил, что за два дня до выборов Объединенный арабский список приближается к своей цели - 15-16 мест в Кнессете. На последних выборах они выиграли 13 мест.