Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











`Единственный вирус, который знает Нетаниягу - это расизм` | Фото:01.03 09:52   MIGnews.com

"Единственный вирус, который знает Нетаниягу - это расизм"

Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби сказал в радиоинтервью на 103 FM, что "мы близки к достижению 16 мест. Будет сильный Объединенный список, никто не сможет его игнорировать. Мы считаем, что хорошо, что Нетаниягу не будет премьер-министром."

Когда Тиби спросили о реакции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на вспышку коронавируса в Ухане, он ответил, что "единственный вирус, который знает Нетаниягу, - это расизм".

Ранее политик заявлял, что его партия готова "сделать многое", чтобы свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Тиби добавил, что за два дня до выборов Объединенный арабский список приближается к своей цели - 15-16 мест в Кнессете. На последних выборах они выиграли 13 мест.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:09
В Тайбе застрелена молодая женщина
09:32
Турки выпустили 14 крылатых ракет по Идлибу
09:03
Беннетт признался в авиаударах Израиля в Сирии
08:48
"Кахоль Лаван" не отказываются от Объединенного списка
08:41
Натан Эшель: я - гордый дед "марокканских" внуков
08:32
Нетаниягу ответил Либерману: это он доставлял деньги ХАМАСу
08:21
14 школьниц поехали в Италию и не прошли карантин
07:34
Яир Лапид: не отдадим этот мир фекалиям
07:21
Яир Нетаниягу заплатит компенсацию в четверть миллиона
07:10
"Спасибо Мандельблитту, рейтинг Биби подскочил на 20%"
06:39
Пожар в отеле Crown Plaza на Мертвом море
06:28
В Москве в бассейне из-за сухого льда погибли три человека
05:49
Роман Полански получил премию "Сезар" - привело к скандалу
04:20
Легендарные Oasis могут "очень скоро" воссоединиться
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus