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`Кахоль Лаван` не отказываются от Объединенного списка | Фото:01.03 08:48   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" не отказываются от Объединенного списка

Партия "Кахоль Лаван" в субботу, 29 февраля, выразила возмущение комментариями председателя Авода-Гешер-Мерец Амира Переца, в которых он сказал, что правительство меньшинства будет сформировано только при поддержке Объединенного арабского списка и "НДИ".

Об этом сообщает Аруц Шева.

В то же время партийные чиновники "Кахоль Лаван" признают возможность сотрудничества с Объединенным арабским списком при отсутствии альтернативы, сообщает Kan News. В субботу вечером главу партии Бенни Ганца спросили о таком сценарии в интервью Kan News.

"У нас нет никаких соглашений с кем-либо", - сказал Ганц. "Это один из теоретических сценариев - очень теоретический, потому что мы сказали, что не пойдем с Объединенным арабским списком."


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