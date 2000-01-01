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 Яир Лапид: не отдадим этот мир фекалиям 01.03 07:34   MIGnews.com

Яир Лапид: не отдадим этот мир фекалиям

Лидер партии Кахоль Лаван Яир Лапид заявил, что “не опустится до уровня Нетаниягу”.

Выступая в эфире шоу Офира и Беркович Лапид сообщил: “Премьер-министр занят криминальными делами. Я смотрю на эту реку, наполненную отбросами - им не в ней. Мы не фраеры, но в жизни мы себе не позволим опуститься так низко, делать сексуальные намеки о забрасывать грязью бывших начальников Генштаба. Нетаниягу просто принес отбросы в израильскую политическую систему на уровне, который просто невозможно описать”.

Лапид снова назвал Нетаниягу “Эрдоганом”, сообщив зрителям: “В 2014 в Турции еще была демократия, потому пришел Эрдоган и изменил правила игры, и теперь там больше нет демократии - и это именно то, чего добивается Биби. Если он победит, это будет концом Израиля, так как мы его знаем.  То. что происходит сейчас - очень опасно, то, что он 14 лет во главе правительства неизбежно порождает коррупцию”.

Лапид также прокомментировал скандала с записями разговоров стратегического советника Бени Ганца Исраэля Бахара: “Опубликовали какие-то полусваренные записи. Кто-то сказал что-то неприятное. Я не знаю, откуда взялись эти записи, но странно то, что они появляются за три дня до выборов. Мне интересно, кто от этого выигрывает. Давайте не будем забывать, что все советники Биби - государственные свидетели, государственные свидетели, которые пойдут в суд давать показания против него”.

На вопрос: "Ты не устал от всего этого кала?" Лапид провозгласил: “Нет. Я продолжаю это повторять снова и снова: мы что, оставим мир этим фекалиям? Те, кто несет отбросы победят? Я не позволю, потому что мои дети здесь Я не позволю этим отвратительным типам управлять жизнью и государством”.


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