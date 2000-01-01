01.03 06:51 MIGnews.com

Советник Нетаниягу: база Ликуда объединена ненавистью

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“Ответом” израильской мейнстримной прессы на публикации записей советника Бени Ганца Исраэля Бахара стала публикация записей разговоров бывшего начальника предвыборного штаба Биньямина Нетаниягу Натана Эшеля.Записи сделаны перед сентябрьскими выборами и опубликованы журналисткой Иланой Даян.Эшеля записали в тот момент, когда он делал расистские замечания о сефардских избирателях. Он сказал: “Не ашкеназим ненавидят все”. Эшель похвалил”кампанию ненависти Ликуда”, которая, по его словам позволила объединить политический лагерь Нетаниягу.Эшель заявил: “Публика, которую я назвал бы не ашкеназим, ненавидеть все. Нам удалось это раскрутить… Ненависть объединяет наш лагерь.”.Эшеля записали в тот момент, когда он делал расистские замечания о сефардских избирателях. Он сказал: “Не ашкеназим ненавидят все”. Эшель похвалил”кампанию ненависти Ликуда”, которая, по его словам позволила объединить политический лагерь Нетаниягу. Он также назвал министра культуры и спорта Мири Регев “скотиной”.Нетаниягу немедленно отреагировал на разоблачения. Он сообщил: "Я позвонил Натану Эшелю и объяснил ему, что что его слова недостойны и неприемлемы для меня. Он немедленно извинился за свои слова”.Нетаниягу подчеркнул: "Ликуд - дом родной для всех секторов израильского общества, и всегда им будет".Глава Кахоль Лаван Бени Ганц атаковал Ликуд и заявил: “Это плохой душок Нетаниягу, отравляющий Израиль. Через два дня все это закончится”.Соратник Ганца по “кокпиту” Кахоль Лаван Габи Ашкенази заявил: “Мы в Кахоль Лаван не ненавидим его. Мы не позволим расизму победить”.