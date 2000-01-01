01.03 20:40 MIGnews.com

"Арабский список": Трамп мотивирует арабских избирателей

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Так называемая "Сделка века" – мирный план, разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, мобилизует арабское население Израиля и мотивирует его посетить участки для голосования.Об этом в воскресение, 1 марта, заявил представитель "Объединенного арабского списка" Юсеф Джабарин, передает интернет-издание The Jerusalem Post.По его словам, активность арабов во время голосования может лишить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу возможности сформировать и возглавить новое правительство.Он также отметил, что согласно результатам последних опросов, "Арабский список" может получить до 16 мест в Кнессете."С нашей точки зрения, эти выборы – историческое событие. Мы надеемся, что в понедельник наконец наступит конец десятилетней эпохе Нетаниягу. Особенно в свете обвинений премьер-министра в коррупции", -Джабарин также отметил, что "Сделка века" за авторством Трампа, согласно которому часть территории на севере Израиля должны войти в состав палестинского государства, дополнительно мотивировали арабский электорат."Если нам удастся получить 16 мест, то правый блок никогда не соберет 61 мандат, которые нужны для формирования правительства. Сотни тысяч сторонников демократии могут запустить исторические изменения в Израиле", - резюмировал он.