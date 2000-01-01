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Ганц: не позволю Ирану стать ядерной державой | Фото:01.03 18:55   MIGnews.com

Ганц: не позволю Ирану стать ядерной державой

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал в случае победы на предстоящих выборах в Кнессет сделать все от себя зависящее, чтобы не допустить получение властями Ирана ядерного оружия.

Об этом в воскресение, 1 марта, заявил сам же Ганц, выступая по видеосвязи с речью на открытии конференции AIPAC, передает интернет-издание The Jerusalem Post.

"Я буду не позволю Ирану получить ядерный статус. Для этого я готов на все что угодно, а любые усилия властей Соединенных Штатов Америки в этом направлении получат мою решительную поддержку", - заявил Ганц.

По словам политика, он намерен действовать решительно, чтобы положить конец постоянным обстрелам со стороны террористических организаций, базирующихся в секторе Газа.

"Уже 11 лет израильские дети регулярно спят в бункерах – мы намерены положить этому конец. Я готов сотрудничать с такими нашими партнерами как Иордания и Египет, а также поддерживать связь с другими странами, в том числе и Саудовской Аравией", - заявил лидер "Кахоль Лаван".

Ганц также подчеркнул, что ни на секунду не позволит себе пренебречь национальными интересами и безопасностью Государства Израиль.


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