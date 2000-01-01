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Нетаниягу и Ганц выступили на AIPAC по видеосвязи | Фото:01.03 18:13   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц выступили на AIPAC по видеосвязи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его главный политический конкурент председатель партии "Кахоль Лаван" выступили на AIPAC по спутниковой видеосвязи, отказавшись от личного присутствия на конференции из-за выборов в Кнессет, которые состоятся в понедельник, 2 марта.

Оба политика выступили с речью во время церемонии открытия AIPAC утром воскресения, 1 марта, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Кроме них на конференции, которая пройдет завершится 3 марта, выступит экс-вице-президент США Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео.

Среди участников AIPAC присутствует и ряд мировых лидеров, в числе которых канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Колумбии Иван Дуке Маркес, президент Сербии Александр Вучич, а также президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Тшисекеди.


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