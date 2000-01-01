01.03 17:31 MIGnews.com

Минздрав: идите голосовать, коронавирус – не опасен

Избирательные участки в Израиле безопасны, и на них можно безопасно идти голосовать

Для людей, находящихся под карантином, предусмотрены специальные урны для голосования. Лицам, находящимся под карантином, запрещается ходить на обычные избирательные участки.

Министерство здравоохранения располагает списком лиц, которые находятся на карантине, и министерство находится в непосредственном контакте с ними (примерно 5630 человек).

Лицо, находящееся на карантине с признаками болезни, не должно ходить на какие-либо избирательные участки - даже на специальные избирательные участки, созданные для людей, находящихся на карантине.

Каждый человек (избиратели и избирательные участки) всегда призван соблюдать обычные правила гигиены, и в день выборов и в целом никаких специальных гарантий не требуется.

Представители здравоохранения находятся на месте и в случае необходимости обновят руководящие принципы.

Единственным официальным источником уведомлений о подозреваемых случаях коронавируса является Министерство здравоохранения.

Полиция готова поддерживать общественный порядок, а Министерство здравоохранения находится в непосредственном контакте с полицией.

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Министерство здравоохранения просит израильскую общественность голосовать и осуществлять свои демократические права в преддверии национальных выборов завтра, несмотря на опасения по поводу Коронавируса.Об этом заявил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов в преддверии дня выборов в Кнессет, передает интернет-издание Arutz Sheva.По его словам, ситуация с распространением коронавируса под полным контролем израильских властей, число зараженных очень мало. Кроме того, медики не зафиксировали ни единого случая распространения инфекции среди населения, или заражения человека неизвестного происхождения."Нам важно, чтобы вы воспользовались своими демократическими правами и получили возможность проголосовать на выборах", - подчеркнул Бар Симан.