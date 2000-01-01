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Ганц: не удивлюсь, если выборы попытаются сорвать | Фото:01.03 16:18   MIGnews.com

Ганц: не удивлюсь, если выборы попытаются сорвать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его партия "Ликуд" якобы массово распространяют неправдивые новости о коронавирусе с целью вызвать у населения панику, повлияв таким образом на результаты выборов, которые состоятся в понедельник, 2 марта.

Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц

По его словам, политические конкуренты его блока пытаются спекулировать страхами людей на фоне разворачивающейся в мире пандемии смертоносного коронавируса, который в начале года появился в китайском городе Ухань, что в провинции Хубэй.

"Я не удивлюсь, если будут предприняты неэтичные усилия, и вовсе направленные не срыв голосования", - заявил Ганц.

Кроме того, лидер "Кахоль Лаван" призвал всех избирателей, независимо от политических предпочтений, массово прийти на участки для голосования.

"Я надеюсь, наша система здравоохранения и Центризбирком готовы к решениям, что позволят избирателям проголосовать. Я надеюсь на ответственность наших граждан, которая позволит противостоять массовой истерии", - резюмировал политик.


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