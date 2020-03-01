01.03 14:24 MIGnews.com

Ганц: Ликуд раздул панику коронавируса в Гиватаиме

לא מפחד מהקורונה: בני גנץ ספוטד בקניון גבעתיים לפני שעה קלה pic.twitter.com/yQRXCJalDu — Tal Shalev (@talshalev1) March 1, 2020

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Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц обвинил партию Ликуд в преднамеренном раздувании паники коронавируса.Ганц сообщил израильским избирателям на своей страничке в фейсбук следующее: “Сегодня утром появилось сообщение о подозрении на коронавирус в Гиватаиме. Конечно же, эта новость была молниеносно опровергнута министерством здравоохранения, после того, как было установлено, что ничего подобного не произошло. Это никак не помешало агитаторам Ликуда во всю силу накачивать сеть сообщениями о коронавирусе в Гиватаиме. А вы себя спросили, почему именно Гиватаим? - Потому что Гиватаим - бастион Кахоль Лаван. И это именно то, что Нетаниягу намерен сделать завтра. Он намерен сорвать день выборов, распространять фейк-ньюс в каждом районе, поддерживающем Кахоль Лаван, с тем. чтобы держать вас дома. Нет больше никаких границ и красных линий”.Ганц далее предупредил: “Он знает, что если вы ней придите на выборы, он победит, и потому он сделает все ради того, чтобы вы сидели дома. . Наш ответ на это - не верьте лжи. Ни смс, ни фейк-сообщениям. Везде, где появляются сомнения - мы тут же придем на помощь. На нашей странице в фейсбук в день выборов мы разоблачим все слухи. . Мы все проголосуем, и он не получит того мандата, который ему так необходим, чтобы остаться. Бюллетень Кахоль Лаван в избирательной урне или Эрдоган на Бальфуре”.По сообщениям в социальных сетях 5-й и 6-й этажи торгового центра Азриэли в Гиватайме эвакуированы около 10 часов утра из-за клиента, пришедшего в поликлинику, расположенную в молле.По слухам, человек почувствовал себя плохо и возникло подозрение на то, что он болеет коронавирусом.По слуха, молл был полностью эвакуирован и закрыт.Министерство здравоохранения вскоре после этого распространило приказ - не приближаться к торговому центру Азриэли в Гиватайме.Распоряжение было отдано после того, как мужчина в поликлинике больничной кассы Клалит почувствовал себя плохо.Мужчина недавно вернулся из Соединенных Штатов, и по пути делал пересадку в Италии.Через несколько минут после этого министерство здравоохранения объявило о том, что доступ в торговый центр Азриэли вновь открыт для публики, поскольку было устанволено что в данном случае речь не идет о коронавирусе.Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц после сообщений о “подозрении на коронавирус” в молле Гиватаима поспешил в торговый центр, чем безмерно порадовал своих сторонников.