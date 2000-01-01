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Нетаниягу: Либерман не будет частью моего правительства | Фото:01.03 14:27   MIGnews.com

Нетаниягу: Либерман не будет частью моего правительства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью с Kol Barama заявил, что он не будет заседать в коалиционном правительстве с главой "НДИ" Авигдором Либерманом.

Об этом сообщает JP.

Нетаниягу также сказал, что крайне правая партия "Оцма ле-Исраэль" должен проявить ответственность, отказавшись от участия в выборах в понедельник, 2 марта.

Ранее сообщалось, что глава правительства Биньямин Нетаниягу дал интервью радио КАН Бет.

В ходе интервью Нетаниягу намекнул на то, как будет создана коалиция после выборов 2 марта.

Нетаниягу заявил: “Если я не получу 61 мандата, будет еще больше дезертиров из Кахоль Лаван. Гади Иваркан будет не единственным”.

Иваркан участвовал в праймериз в Ликуд в 2009 и в 2013 годах - оба раза безуспешно.


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