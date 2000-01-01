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Бен-Гвир: мы достигли сделки с `Ликуд`, но Нетаниягу вышел | Фото:01.03 13:10   MIGnews.com

Бен-Гвир: после заключения сделки с Ликудом Биби ее разорвал

Председатель "Оцма ле-Исраэль" Итамар Бен-Гвир и "Ликуд" вчера, 29 февраля, договорились об условиях вывода из предвыборной гонки крайне правой партии. В заявлении "Оцмы ле-Исраэль" говорится, что условия выхода партии из избирательной кампании были согласованы.

Однако Бен-Гвир заявил, что Нетаниягу вышел из соглашения в последнюю минуту и поэтому Оцма Йехудит намерена участвовать в выборах до конца. Согласно соглашению, Май Голан должен был представлять партию в Кнессете, бедуинская деревня Хан Аль-Ахмар должна была быть эвакуирована в течение 6 недель, а Нетаниягу должен был снизить избирательный барьер.

Журналистка Дафна Лиэль отметила, что ответственным лицом за переговоры был Микки Зоар. Согласно отчету, на данный момент переговоры между сторонами прекратились.


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