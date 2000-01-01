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К выборам закроют район Иудеи и Самарии и КПП в Газе | Фото:01.03 12:20   MIGnews.com

К выборам закроют район Иудеи и Самарии и КПП в Газе

Пресс-секретарь ЦАХАЛа объявил о закрытии общего района Иудеи и Самарии и о закрытии контрольно-пропускных пунктов в Газе во время выборов 2 марта в 23-й кнессет.

Официальный представитель военных сообщил, что в соответствии с оценкой, сложившейся в политическом эшелоне безопасности в Иудее и Самарии применится общее закрытие, а в понедельник, 2 марта 2020 года, будут закрыты пункты пропуска в Газу.

Закрытие начнется в полночь (в ночь с воскресенья на понедельник).

Открытие переходов и снятие закрытия состоится во вторник, 8 марта 2020 года, в полночь (в ночь с понедельника на вторник), при условии оценки ситуации и в соответствии с обычными часами работы.

Во время закрытия будут разрешены только гуманитарные, медицинские и исключительные случаи при условии одобрения Координатором деятельности правительства на территориях.


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