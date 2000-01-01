01.03 12:20 MIGnews.com

К выборам закроют район Иудеи и Самарии и КПП в Газе

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа объявил о закрытии общего района Иудеи и Самарии и о закрытии контрольно-пропускных пунктов в Газе во время выборов 2 марта в 23-й кнессет.Официальный представитель военных сообщил, что в соответствии с оценкой, сложившейся в политическом эшелоне безопасности в Иудее и Самарии применится общее закрытие, а в понедельник, 2 марта 2020 года, будут закрыты пункты пропуска в Газу.Закрытие начнется в полночь (в ночь с воскресенья на понедельник).Открытие переходов и снятие закрытия состоится во вторник, 8 марта 2020 года, в полночь (в ночь с понедельника на вторник), при условии оценки ситуации и в соответствии с обычными часами работы.Во время закрытия будут разрешены только гуманитарные, медицинские и исключительные случаи при условии одобрения Координатором деятельности правительства на территориях.