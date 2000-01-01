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Нетаниягу пообещал суверенитет за несколько недель | Фото:01.03 11:21   MIGnews.com

Нетаниягу пообещал суверенитет за несколько недель

За день до выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что в случае переизбрания он распространит суверенитет над частями иорданской долины "в течение нескольких недель".

В интервью израильскому общественному радио Нетаниягу сказал, что у него было "четыре главных непосредственных миссии", первой из которых было "объявить суверенитет над территориями родины", включая долину реки Иордан и еврейские общины в Иудее и Самарии.

"Это произойдет в течение нескольких недель, самое большее два месяца, я надеюсь", - сказал он в интервью, которое транслировалось за 24 часа до начала выборов 2 марта. "Совместный американо-израильский картографический комитет начал работу неделю назад", - добавил он.

Нетаниягу перечислил другие свои приоритеты: подписание "исторического" оборонного договора с Соединенными Штатами, ключевым союзником Израиля, и "искоренение иранской угрозы", а также "мир с другими арабскими странами".

Премьер-министр также сказал, что еще одной его целью станет крупная экономическая реформа, направленная на снижение стоимости жизни в Израиле.




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