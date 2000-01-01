01.03 11:02 MIGnews.com

Нетаниягу: создадим коалицию с дезертирами из Кахоль Лаван

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу дал интервью радио КАН Бет.В ходе интервью Нетаниягу намекнул на то, как будет создана коалиция после выборов 2 марта.Нетаниягу заявил: “Если я не получу 61 мандата, будет еще больше дезертиров из Кахоль Лаван. Гади Иваркан будет не единственным”.Иваркан участвовал в праймериз в Ликуд в 2009 и в 2013 годах - оба раза безуспешно. . В 2019 он присоединился к партии Моше Яалона Телем, и в ее составе вошел в Кахоль Лаван. Он был членом Кнессета от этой партии, но перед мартовскими выборами “вернулся” в Ликуд и получил в списке этой партии 20-е место.Нетаниягу также атаковал предвыборную кампанию Кахоль Лаван: "Они обзывают меня Эрдоганом, и после этого говорят, что я подстрекаю?"