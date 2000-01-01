01.02 13:30 MIGnews.com
Либерман: сделка века для Нетаниягу – план побега от проблем
В субботу, 1 февраля, председатель НДИ Авигдор Либерман дал комментарий по поводу предстоящих выборов в Кнессет, которые состоятся в марте.
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Рамат-Гане, передает "Маарив
".
"Голосование 2 марта – это не выбор между Ганцем и Нетаниягу, а решение по одному вопросу: правильные приоритеты следующего правительства", – сказал он.
По словам председателя НДИ, израильтянам предстоит сделать выбор между двумя альтернативами: "министерством здравоохранения и солдатами и между ешивами и ортодоксами".
"Для Нетаниягу план Трампа – план побега от проблем: крах системы здравоохранения, бюджетный дефицит, религиозный диктат и капитуляция перед ХАМАСом", – добавил Либерман.
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