31.12 07:11 MIGnews.com

Начаты поставки газа с месторождения Левиафан

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Израильские СМИ сообщают, что после последних тестов, осуществленных минувшей ночью, утром 31 декабря начинается подача газа с гигантского оффшорного месторождения Левиафан.Запасы газа на месторождении оцениваются в 6,2 триллиона кубометров.Министерство охраны окружающей среды сообщило, что разработчики - компания Noble Energy и ее партнеры выполнили все необходимые требования и могут начать промышленную добычу газа.Газ начнут подавать с Левиафан в Израиль в 08:00. Пик подачи газа намечен на полдень 31 декабря.Окончательное разрешение на добычу газа было получено за считанные часы до последнего запланированного теста,, намеченного на 02:00 ночи. Во время теста рабочие вымываю из труб нитроген. Экологические группы утверждают, что это может представлять опасность для окружающей среды и повлечь за собой канцерогенный эффект.Министерство окружающей среды и компания настаивают на том, что тест безопасен, но часть жителей Зихрон Яаков и других районов к югу от Хайфы сообщали о своих планах эвакуироваться.В заявлении министерства защиты окружающей среды говорится: “Нет никаких специальных инструкций для публики, нет эвакуации резидентов. Согласно мнению всех экспертов, не существует никакой опасности из-за промывки труб”.Противники теста, однако, утверждают, что за восемь часов теста будет выброшено больше загрязняющих окружающую среду веществ. чем за все два года подготовительных работ на месторождении. Иерусалимский окружной суд разрешил проведение теста, и активисты не смогли предоставить мнение экспертов, которое подтвердило бы их утверждения.