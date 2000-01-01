В Израиле проживает 470 000 бедных семей

Во вторник, 31 декабря, Национальный институт страхования опубликовал отчет об уровне бедности за 2018 год. Основным пунктом считается то, что экономический рост, рост занятости и заработной платы в 2018 году привели к повышению уровня жизни.
Располагаемый денежный доход на душу населения в 2018 году увеличился на 1,4% в реальном выражении, и в результате черта бедности также выросла.
В 2018 году уровень бедности среди семей снизился по сравнению с 2017 годом с 4,18 процента до 0,18 процента, что составляет около 469 400 семей. Это более 1,8 миллиона человек, из них 841 700 - дети. Уровень бедности среди одиноких людей остался неизменным на уровне 2,21 процента.