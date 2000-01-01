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На месторождении Лефиаван началась закачка газа | Фото:31.12 12:48   MIGnews.com

На месторождении Лефиаван началась закачка газа

Во вторник, 31 декабря, Израиль начал закачивать газ на газовом месторождении Левиафан. По словам действующего консорциума, это является "историческим поворотным моментом в истории израильской экономики".

В совместном заявлении партнеров Noble Energy, Delek Drilling и Ratio говорится, что начало производства, как ожидается, приведет к немедленному снижению внутренних цен на электроэнергию и началу экспорта.

"Впервые в своей истории Израиль стал значительным экспортером природного газа", - говорится в заявлении. 17 декабря министр энергетики Израиля Юваль Штайниц объявил об одобрении продажи в Египет газа из Левиафана и меньшего месторождения Тамар. Поставки в Египет должны начаться 1 января.

Левиафан был обнаружен в 130 километрах к западу от средиземноморского портового города Хайфа в 2010 году. По оценкам, в нем содержится 535 миллиардов кубических метров (18,9 триллионов кубических футов) природного газа, а также 34,1 миллиона баррелей конденсата.

В прошлом году Delek и американская компания Noble заключили 10-летний контракт на 15 миллиардов долларов с египетским Dolphinus на поставку 64 миллиардов кубических метров газа. Это также первое соглашение между Египтом и Израилем об импорте газа.

Ранее Израиль покупал газ у Египта, но синайские джихадисты неоднократно нападали на сухопутные участки трубопровода в 2011 и 2012 годах.


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