31.10 13:44 MIGnews.com

План Смотрича по борьбе с пробками в Гуш Дане

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что министр транспорта Бецалель Смотрич, после поднявшейся волны возмущения в связи с реализацией плана “Натив Плюс” в Гуш Дане реализовывает план борьбы с пробками в центре страны.Жители и власти Нетании в самых резких выражениях критикуют новую инициативу министерства транспорта, в рамках которой на прибрежном шоссе и на шоссе Аялон выделяется специальная полоса для движения автомобилей с двумя и более пассажирами.6 октября в центральной части Израиля начался эксперимент в рамках программы Carpooling. На двух главных дорогах - Шоссе Аялон (шоссе №20) и Прибрежном Шоссе (шоссе №2) выделены отдельные полосы для автомобилей, в которых передвигаются более одного человека.Мэр Нетании Мириам Файрбер потребовала немедленного прекращения эксперимента, указав на то, что в результате его осуществления проезд по городу по утрам практически невозможен. Со своей стороны, министерство транспорта продолжает настаивать на выделении специальных полос для автомобилей с пассажирами. В Нетании и в других городах опасаются, что подобная практика, породившая транспортный кошмар в будние дни приведет к настоящему транспортному коллапсу в выходные и праздничные дни“Натив Плюс” выделяет одну линию на главных шоссе Израиля для автомобилей, перевозящих более чем одного человека. В результате возникает повышенная нагрузка на другие полосы и образуются гигантские пробки, которые рассасываются только к полудню.Из-за осуществления проекта весь темп жизни в Гуш-Дане сбит, на въездах в города образуются гигантские транспортные пробки. Особенно сильно пострадала Нетания, куда навигационные приложения автоматически перенаправляют водителей с безумно перегруженного Прибрежного шоссе.Демонстрация протеста водителей против плана Натив Плюс намечена на 06:30 утра пятницы, 1 ноября. Участники намерены блокировать несколько ключевых перекрестков в центре страны. Организаторы протестов также опубликовали номер телефона министра транспорта Бецалеля Смотрича и призывают израильтян бомбардировать его сообщениями о пробках, в надежде, что это изменит отношение министра к проекту.Министерство транспорта сосвоей стороны сообщает, что с министерством финансов согласован немедленный перевод 36 миллионов шекелей, предназначенных специфически для решения этой проблемы. Смотрич обещает “далеко идущие изменения” в проекте Натив Плюс.Уже в ближайшие две недели будет открыта гигантская парковка на 2000 машин в Ольга. С парковки в часы пик каждые 15 минут будут выезжать шаттлы в Тель-Авив. В обычное время шаттлы будут ездить каждые полчаса.Также предусматривается открытие линии шаттлов из Эмек Хефер в Тель-Авив.Четыре парковки будут открыты в Нетании, одна рядом с железнодорожной станцией и три - в центре. Немедленно будет предоставлено 2 тысячи парковочных мест и в ближайшем будущем - 3 тысячи. Также откроются два дополнительных маршрута из Нетании - один в течение двух недель, второй - в течение месяца.Уже в эти дни завершаются работы по расширению Прибрежного шоссе - с тем, чтобы ликвидировать пробки в районе Нетании.