31.07 09:02 MIGnews.com

Нетаниягу предложил построить аэропорт в море

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В ходе обсуждения проблем, связанных с закрытием аэропорта Сде Дов в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выдвинул идею строительства аэропорта на искусственном острове у берегов Израиля.По сообщению канцелярии премьер-министра, целью является “увеличение количества туристов, прилетающих в Израиль”.На обсуждении проблемы закрытия аэропорта Сде Дов присутствовали министр финансов Моше Кахлон, министр транспорта ИсраэльКац, министр туризма Ярив Левин, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт, а также мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и мэр Эйлата Ицхак Халеви.Сде Дов должны закрыть в январе 2019 года.