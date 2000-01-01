31.07 07:01 MIGnews.com

Кто заплатит за предотвращение банкротства Битуах Леуми

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Согласно докладу актуариев, представленномуна рассмотрение министра труда и социального обеспечения Хаима Каца, Институт Национального Страхования Израиля (Битуах Леуми) через четыре года окажется в состоянии беспрерывного дефицита бюджета - на восемь лет раньше, чем предполагалось ранее.В результате этого финансовые эксперты прогнозируют полное банкротство Битуах Леуми в 2037 году.Исходя из данных доклада министр Кац рекомендовал, чтобы Битуах Леуми был преобразован в независимое от государственного бюджета финансовое учреждение.Министр труда и социальной защиты Израиля Хаим Кац предложил свой план предотвращения банкротства Института Национального Страхования (Битуах Леуми).Кац, выступая перед министрами от партии Ликуд, предупредил, что Битуах Леуми окажется в состоянии постоянного дефицита бюджета уже через четыре года - в 2022 году, а не в 2026, как предполагалось ранее. Банкротство института может случиться уже через 19 лет, а не в 2045 году.Кац предложил “обновлять” размеры ежемесячного взноса работающих в Битуах Леуми в качестве основной меры предотвращения банкротства и отделения Битуах Леуми от государственного бюджета.В этом году бюджет должен перевести на счета Битуах Леуми 46,5 миллиардов шекелей. Кац предлагает вместо трансферов из бюджета ввести “прямое участие общества” в финансировании национального страхования. По его расчетам уже сейчас для этого каждый резидент Израиля (включая детей) должен платить 3400 шекелей в год, или 275 шекелей в месяц.Постоянный дефицит вынудит Битуах Леуми финансировать выплату пенсий и пособий за счет Национального Фонда Страхования. Если нынешняя зависимость от госбюджета сохранится, государство будет вынуждено искать новые источники финансирования Битуах Леуми - поднимать налоги или менять бюджетные приоритеты. Властям придется сокращать пенсии и пособии, увеличивать взносы в Битуах Леуми и выделять дополнительный бюджет на пенсионные схемы.В 2017 году Битуах Леуми выплатил в качестве пенсий и пособий 82 миллиарда шекелей.Кац заявил министрам, что “необходимо предпринять серию экстренных мер с целью предотвращения коллапса Битуах Леуми”. Среди этих мер, однако, не названо увеличение пенсионного возраста, поскольку разговоры об этом считаются “политически взрывоопасными”.Кац предлагает создать стену между государственным бюджетом и бюджетом Битуах Леуми. При этом он игнорирует тот факт, что Битуах Леуми не контролирует свои доходы - сумма взносов устанавливается законом. Он также не контролирует и расходы - они зависят от установленного законом порядка выплаты пособий и пенсий, а также от демографических трендов, таких, как старение населения.