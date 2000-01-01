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Одобрено сокращение бюджета для создания новых министерств | Фото:31.05 16:07   MIGnews.com

Правительство перераспредилит 100 млн среди министерств

Правительство утвердило сокращение бюджета, которое позволит для финансирования шести новых министерств.

Соответствующее решение было принято на заседании в воскресенье, 31 мая.

Данная инициатива приведет к сокращению бюджетов всех министерств на 1,5%. Этот шаг позволит сократить 300 чиновников и сэкономить на этом около 100 миллионов шекелей.

Освободившуюся сумму направят на деятельность создаваемых ныне министерств водных ресурсов, по делам поселений, цифровых и кибертехнологий, по высшему и дополнительному образованию, по делам меньшинств, по укреплению и развитию общин, а также офис сменного премьер-министра и канцелярия министра обороны.


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