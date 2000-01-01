Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Повторные выборы усугубляют финансовые проблемы | Фото:31.05 14:05   MIGnews.com

Повторные выборы усугубляют финансовые проблемы

Фискальный дефицит израильского государственного бюджета не собирается ждать сентябрьских выборов в Кнессет и уже стремится к угрожающей отметке в 4% внутреннего валового продукта.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает портал Globes.

По словам источников редакции, такая информация будет содержаться в традиционном полугодовом прогнозе, который Министерство финансов представит вниманию членов правительства уже в следующее воскресенье.

Тревожные цифры будут опубликованы на фоне деятельности правительства, которое не захочет пойти на существенные меры по экономии бюджета из-за грядущих выборов.

Изменения ожидаются и на высшем уровне в Министерстве финансов, что связано с желанием генерального директора Шая Бабада оставить свою должность.

Кроме того, источники передают, что в ближайшие дни исполняющим обязанности генерального директора ведомства назначат Рони Хизкиягу.

Согласно ранее представленным данным, дефицит бюджета (за предыдущие двенадцать месяцев) уже достиг 3,8% ВВП.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Корь в США растет рекордными темпами
14:51
Иранские лидеры высмеивают "мирный план" Вашингтона
14:33
Помог ли израильский бизнесмен президенту Венесуэлы?
13:45
Отрицательная миграция в Иерусалим начала уменьшаться
13:05
Взрыв мины на Филиппинах забрал жизни 11 человек
12:45
Кейсария открывает новый гостевой центр
12:45
За водородным топливом будущее?
12:31
Тегеран: Эр-Рияд действует в интересах Израиля
12:18
В Самарии застрелен палестинский подросток
12:05
Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР
11:24
Вооруженный палестинец арестован на КПП "Каландия"
11:22
Яблочный гигант снова признан самым дорогим брендом
11:05
Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек
10:45
Жители сожженного мошава уверены, что политики забыли о них
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus