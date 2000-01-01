Повторные выборы усугубляют финансовые проблемы

По словам источников редакции, такая информация будет содержаться в традиционном полугодовом прогнозе, который Министерство финансов представит вниманию членов правительства уже в следующее воскресенье.
Тревожные цифры будут опубликованы на фоне деятельности правительства, которое не захочет пойти на существенные меры по экономии бюджета из-за грядущих выборов.
Изменения ожидаются и на высшем уровне в Министерстве финансов, что связано с желанием генерального директора Шая Бабада оставить свою должность.
Кроме того, источники передают, что в ближайшие дни исполняющим обязанности генерального директора ведомства назначат Рони Хизкиягу.
Согласно ранее представленным данным, дефицит бюджета (за предыдущие двенадцать месяцев) уже достиг 3,8% ВВП.