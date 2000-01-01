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Яблочный гигант снова признан самым дорогим брендом | Фото: AFP31.05 11:22   MIGnews.com

Яблочный гигант снова признан самым дорогим брендом

Производитель iPhone стал первой в истории компанией, чей бренд оценен более чем в $200 млрд.
￼￼Но не все так радужно для Apple. Продажи iPhone за последние кварталы упали, особенно в Китае, где их обошли более дешевые смартфоны от конкурентов Huawei Technologies и Xiaomi. За последние три месяца выручка Apple от продажи смартфонов снизилась на 17% — до $31 млрд, но акции после публикации отчетности подскочили на 5%. Одна из главных причин этого — рекордная выручка от продажи услуг. Этот бизнес включает в себя App Store, Apple Pay, iTunes, облачные сервисы и многое другое. Теперь это второй по величине сегмент для Apple после iPhone.
Пока Apple сохраняет свои позиции на вершине, но к ней семимильными шагами приближается Google. Этот бренд оценивается в $167,7 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. Всего четыре года назад оценки стоимости брендов Apple и известного всем поисковика отличались более чем в два раза.
По данным StatCounter, Google стал безусловным лидером глобального рынка поисковиков, заполучив за последние 12 месяцев долю в 92% (Bing и Yahoo безнадежно отстали с долями 2,6% и 1,9% соответственно).
Бренды Microsoft ($123,5 млрд) и Amazon ($97 млрд) завершают топ-4. За год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20%.
Единственный ИТ-бренд, который за последние 12 месяцев сдал позиции, — это Facebook, занявший пятое место. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала — примерно до $88,9 млрд, что на 6% ниже результата прошлого года. В этом году число активных пользователей Facebook достигло 2,4 млрд, но репутация бренда соцсети пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей.
Самым ценным брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola. Ее бренд оценивается в $59,2 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место.


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