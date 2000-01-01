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Израиль и ПА оказались на грани торговой войны | Фото:31.01 18:56   MIGnews.com

Израиль и ПА оказались на грани торговой войны

В пятницу, 31 января, Израиль и Палестинская автономия оказались на грани торговой войны после того, как было объявлено о прекращении импорта сельскохозяйственной продукции с Западного берега, а председатель ПА Махмуд Аббас пригрозил ответить.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В пятницу министр обороны Нафтали Беннетт предъявил палестинцам ультиматум, согласно которому либо ПА немедленно снимает все ограничения на ввоз телят из Израиля, либо с воскресенья будет перекрыт израильский рынок для палестинской сельхозпродукции.

"Решение министра было принято после нескольких месяцев неоднократных попыток договориться о разрешении кризиса, который нанес серьезный ущерб животноводческому сектору в Израиле и стал причиной краха сотен ферм", – сказано в сообщении.

Аббас в ответ приказал прекратить весь импорт из Израиля, однако официальный представитель правительства ПА Ибрагим Мильхем заявил, что Рамалла "изучит" решение Беннетта и примет "соответствующую ответную меру".

Импорт из Израиля стоит десятки миллиардов шекелей в год. Израиль импортирует в основном фрукты и овощи на сумму около 700 миллионов шекелей.

Уточняется, что депутат "Объединенного Арабского Списка" Офер Касиф направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой вмешаться. По его словам, Беннетт якобы пыталась "морить голодом" Западный берег в преддверии мартовских выборов.

Спор возник на фоне усиления напряженности в отношениях между Израилем и ПА в связи с выходом мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, который палестинцы отвергли.


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