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В Израиле зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы | Фото:31.01 16:11   MIGnews.com

В Израиле зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

В Израиле уровень безработицы среди людей старше 15 лет за декабрь снизился на 0,4% до 3,4%.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре – 3,5%. Больше всего уровень безработицы пошел на спад среди женщин – с 3,8% в ноябре до 3,2% в декабре. А среди мужчин – с 3,9% до 3,6%.

Средний показатель за 2019 год составил 3,8%, что на 0,2% ниже, чем в 2018 году. В свою очередь, занятость населения выросла на 16 тысяч до 3,983 млн в четвертом квартале. Доля всех работников, занятых в технологической отрасли, в настоящее время составляет 10% по сравнению с 9,4% в 2018 году.

В Израиле зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы | Фото:

Самый быстрый рост количества рабочих мест наблюдался в сфере торговли и ремонта авто (35 тысяч), информация и связь (10 тысяч), услуги хостинга и питания, а также местная и государственная администрация (по 5 тысяч).

Тем временем, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых потеряли 19 тысяч рабочих мест в четвертом квартале.


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