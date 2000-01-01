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Стоимость Amazon снова превысила 1 трлн долл 31.01 12:23   MIGnews.com

Стоимость Amazon снова превысила 1 трлн долл

Акции Amazon подскочили более чем на 12% после положительных результатов, что вернуло стоимость компании выше отметки в 1 трлн долл.

Amazon.com, вопреки прогнозам аналитиков, объявила о 21-процентном увеличении чистых продаж в течение последних трех месяцев прошлого года после масштабных рождественских продаж.

Продажи за квартал достигли 87,4 млрд долларов, превысив прогнозированные аналитиками 85,96 млрд долларов, а прибыль составила 3,3 млрд долларов, или 6,47 долл на каждую акцию, что несколько выше прогнозов в 4,03 доллара. В то же время прибыль в прошлом году составила 3 ​​млрд долларов.

Акции Amazon подскочили более чем на 12% после положительных результатов, в результате чего стоимость компании вернулась к отметке в 1 трлн долл.


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